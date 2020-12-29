Бизнесмен Пригожин поставил на место "болтунов" Навального и Соболь

Алексей Навальный и Любовь Соболь — болтуны, отказавшиеся от своих слов при первой же опасности, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Алексей Навальный и Любовь Соболь — болтуны, отказавшиеся от своих слов при первой же опасности, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что 29 декабря в Симоновском районном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску петербургского предпринимателя к основателю ФБК (признан иноагентом в РФ) Навальному и юристу этой организации Соболь. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в октябре, спустя два месяца после публикации "видеорасследования" представительницей "Фонда борьбы с коррупцией" на канале "Навальный LIVE".

Представитель Соболь рассказал судье, что высказывания его клиентки о "причастности" Пригожина к коррупционным преступлениям и организации покушения на убийство якобы являются не утверждениями, а мнением, то есть субъективной оценкой, сделанной на основании публикаций в СМИ и интернете.

В свою очередь, представитель Навального пытался убедить суд, что, несмотря на использование фамилии в ролике, сам блогер не имеет отношения к его распространению, не давал на это согласия и не одобрял его размещение. Иными словами, это личная, несогласованная с ним инициатива Соболь. Следующее заседание запланировано на 1 февраля.

Таким образом, в очередной раз Навальный и Соболь отказались от своих громких, бездоказательных заявлений, тем самым расписавшись в фейковой сущности их "расследований".

В своем комментарии Пригожин призвал "Любу и Леху" взять себя в руки и бороться, а не раскисать, как кисейные барышни. По факту, "шайка Навальный — Соболь" развалилась: она открестилась от своих слов, а он открестился от нее.

"Навальный и Соболь — болтуны, которые отказались от своих слов при первой же опасности. Та малочисленная прослойка россиян, которая верила в их обещания, должна знать — Навальный и Соболь не бьются за свои принципы, и как только запахнет жареным, бегут обкакавшись. Плюньте им вслед", — сформулировал свою официальную позицию Пригожин.

Бизнесмен ранее потребовал компенсировать причиненный ему моральный вред в размере 5 млн рублей с каждого ответчика.