Африканский бейби-бум. Когда светловолосые люди исчезнут с лица земли

Генная терапия поможет сохранить натуральных блондинок и блондинов, считает социолог и демограф Дарья Халтурина.

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мирового населения находится на исторических максимумах — 73 года. За последние 100 лет она выросла в два раза. Средний возраст людей на планете — 31 год. При этом «белое» население в США и Европе стремительно стареет.

Продолжительность жизни напрямую связана с экономическим положением страны, уровнем жизни населения и качеством систем здравоохранения. Дольше всего живут в микрогосударствах Европы: Монако (86,8 лет), Сан-Марино, на китайских территориях с особым статусом (Гонконг и Макао), а также в Японии. Там люди с высокой вероятностью проживут больше 84 лет.

Обратная ситуация в бедных африканских странах, где постоянно происходят военные конфликты, низкий уровень медицины, высокая младенческая смертность и общая бедность. Наименьшая продолжительность жизни — ниже 55 лет — в ЦАР (53,3 года), ЧАДе, Лесото, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Продолжительность жизни влияет и на средний возраст населения. Обычно, чем больше продолжительность жизни, тем старше люди. Самые «старые» страны — Япония (48 лет) и страны Западной Европы: Италия, Германия и Португалия (46-48 лет).

Самые «молодые» — бедные африканские страны — Нигер, Мали, Уганда, Чад, Ангола и Сомали, где средний возраст меньше 17 лет. В большой степени это связано с высоким уровнем рождаемости (у одной женщины рождается 5-6 детей). В России же средний возраст — 39 лет, и он сопоставим с США (38 лет).

Старение населения приводит к нехватке рабочих рук. В Евросоюзе и США проблему активно решают за счет мигрантов преимущественно из стран арабского мира и Африки. Они обеспечивают ежегодный прирост населения на миллион человек. Миграция — естественный процесс, говорит социолог и демограф Дарья Халтурина.

«Смешивание населения уже происходит. В США идет эмиграция отовсюду, но активнее всего из стран Латинской Америки. В Россию после перестройки была миграция из Закавказья, сейчас это, в основном, Средняя Азия. В страны Европы прибывают тоже много откуда, преимущественно из южных колоний. Это активный и объективный процесс», — говорит эксперт.

В некоторых американских штатах выходцы из стран Латинской Америки и афроамериканцы уже «теснят» белое население. Бюро переписи США в 2015 году прогнозировало, что нацменьшинства уже к середине 2040-х годов могут обрести статус большинства, в то время как белые американцы рискуют его потерять, фактически, в течение одного поколения.

Бюро также указывает, что белое население США быстро стареет, поскольку его представители заводят семьи в более позднем возрасте, а число мигрантов из европейских стран уменьшается. Кроме того, влияет и быстрый прирост остальной части населения. По данным Pew Research, сегодня 50% демографического роста в стране приходится на латиноамериканцев. На женщину латиноамериканского происхождения приходится 2,2 рождения в среднем, на ее «белую» соотечественницу — только 1,7. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 20% относят себя к выходцам из Латинской Америки.

Бюро переписи США вторят и другие источники: по данным портала Axios, к 2045 году белые американцы перестанут составлять большинство населения страны. Авторы статьи подчеркивают, что уже сейчас не являющиеся белыми американцы составляют большинство в четырех штатах, а также в «самых процветающих и влиятельных городах» США. Так, в Калифорнии их доля достигла 38%, в Техасе — 39%, а в пограничном штате Нью-Мексико — 48,5%.

К 2014 году латиноамериканское население США перевалило за 50 миллионов человек. По прогнозам демографов, к 2050 году оно возрастет вдвое, до 100 миллионов. Если этот сценарий реализуется, каждый четвертый американец будет иметь латинские корни.

Впрочем, светловолосые и голубоглазые полностью никогда не исчезнут, полагает Халтурина. В этом человечеству поможет, в том числе, генная терапия. Если объяснить простым языком — технология заключает в попытке «починить» или заменить мутировавший ген или вовсе исключить его. Пока что технология применяется для терапии трудноизлечимых заболеваний, однако эксперт прогнозирует ее развитие в косметологии, благодаря чему у людей появится возможность менять цвет кожи и волос.

«Сначала она будет применяться для лечения тяжелых и хронических заболеваний, вроде болезни Альцгеймера, а потом войдет в обиход и получит несерьезное, косметологическое направление. И сейчас человек, рожденный в Африке, уже может изменить цвет кожи на белый с помощью модификаций. И уже существуют процедуры по испарению меланина из сетчатки глаза, правда полулегальные. Другие наоборот стараются загореть дотемна. А в будущем это все будет развиваться сильнее», — заключила эксперт.

Генотерапия широко используется в США и Европе. Применяется в онкологии (более 60% проектов). Примерно по 15% приходится на генную терапию инфекционных (СПИД, гепатит В, туберкулез) и моногенных заболеваний (муковисцидоз, семейная гиперхолестеринемия, мукополисахаридозы, гемофилия А и другие).

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