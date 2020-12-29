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20:35   29 Декабря 2020
Весь мир

Пушков объяснил, почему Латвия может больше не рассчитывать на транзит РФ

Пушков объяснил, почему Латвия может больше не рассчитывать на транзит РФ

Латвия должна осознать, что лишением транзита угля из России через свои порты, она расплачивается за свою русофобскую политику и за преследование собственных граждан, сотрудничавших с российскими СМИ.

Об этом заявил глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее обращение латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича к Москве с призывом «отделять политические дискуссии от практических вопросов».

До этого министр сообщения Латвии Талис Линкайтс завил, что в октябре 2020 года российская сторона согласовала лишь 6% из запрошенного количества транзитного угля. Латвийские порты были готовы принять более 4,8 тысяч вагонов с российским углем, а получили только 279 вагонов. При этом уже в ноябре 2020 года Россия не согласовала латвийским портам 100% запрошенного ими объема транзитного угля. Таким образом пыла полностью прекращена доставка угольных грузов из России. В результате глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич направил в Москву обращение.

«(Надо) отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые должны решаться на уровне министерств сообщения», — отметил Ринкевич.

Однако, спустя всего несколько дней в Риге начались репрессии по отношению к русским журналистам.

Пушков объяснил, почему Латвия может больше не рассчитывать на транзит РФ

Комментируя происходящее, сенатор Алексей Пушков назвал абсурдными обращения латвийского Министерства сообщения к Москве по поводу восстановления транзита угля через порты Латвии.

«Латвия должна платить цену за свои действия против российских СМИ и преследование своих граждан, которые сотрудничают с российскими организациями, отметил Пушков. — Поэтому Латвия, на мой взгляд, не должна рассчитывать на позитивное решение вопроса о транзите и других вопросов, в которых она заинтересована».

Потому, что действия латвийских властей были направлены не только против граждан Латвии, но и против России, и в Москве к ним именно так и относятся.

Напомним, 17 декабря о катастрофическом для Латвии сокращении транзита российских грузов сообщил и глава компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс. По его словам, поставки угля из России остановлены уже на протяжении трех месяцев, так как Москва переориентировала эти грузопотоки в новые отечественные терминалы.

Пушков объяснил, почему Латвия может больше не рассчитывать на транзит РФ

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