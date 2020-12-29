Пушков объяснил, почему Латвия может больше не рассчитывать на транзит РФ

Латвия должна осознать, что лишением транзита угля из России через свои порты, она расплачивается за свою русофобскую политику и за преследование собственных граждан, сотрудничавших с российскими СМИ.

Латвия должна осознать, что лишением транзита угля из России через свои порты, она расплачивается за свою русофобскую политику и за преследование собственных граждан, сотрудничавших с российскими СМИ.

Об этом заявил глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее обращение латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича к Москве с призывом «отделять политические дискуссии от практических вопросов».

До этого министр сообщения Латвии Талис Линкайтс завил, что в октябре 2020 года российская сторона согласовала лишь 6% из запрошенного количества транзитного угля. Латвийские порты были готовы принять более 4,8 тысяч вагонов с российским углем, а получили только 279 вагонов. При этом уже в ноябре 2020 года Россия не согласовала латвийским портам 100% запрошенного ими объема транзитного угля. Таким образом пыла полностью прекращена доставка угольных грузов из России. В результате глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич направил в Москву обращение.

«(Надо) отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые должны решаться на уровне министерств сообщения», — отметил Ринкевич.

Однако, спустя всего несколько дней в Риге начались репрессии по отношению к русским журналистам.

Комментируя происходящее, сенатор Алексей Пушков назвал абсурдными обращения латвийского Министерства сообщения к Москве по поводу восстановления транзита угля через порты Латвии.

«Латвия должна платить цену за свои действия против российских СМИ и преследование своих граждан, которые сотрудничают с российскими организациями, отметил Пушков. — Поэтому Латвия, на мой взгляд, не должна рассчитывать на позитивное решение вопроса о транзите и других вопросов, в которых она заинтересована».

Потому, что действия латвийских властей были направлены не только против граждан Латвии, но и против России, и в Москве к ним именно так и относятся.

Напомним, 17 декабря о катастрофическом для Латвии сокращении транзита российских грузов сообщил и глава компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс. По его словам, поставки угля из России остановлены уже на протяжении трех месяцев, так как Москва переориентировала эти грузопотоки в новые отечественные терминалы.