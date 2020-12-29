Стало известно, что Путин ругает своих подчиненных "тихо, спокойно, но жестко"

Президент России Владимир Путин не повышает голоса на провинившихся подчиненных. Он выбирает "спокойный" и "жесткий" тон для разговора с допустившими ошибки политиками.

Президент России Владимир Путин не повышает голоса на провинившихся подчиненных. Он выбирает "спокойный" и "жесткий" тон для разговора с допустившими ошибки политиками.

О тактике Путина отчитывать подчиненных рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, от выговора у главы государства "сразу сон пропадает".

Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram отметил, что президент не часто ругает своих подчиненных. Зампред Правительства РФ периодически общается с Путиным, выступает с докладами на совещаниях и имеет возможность напрямую позвонить ему, если этого требует ситуация.