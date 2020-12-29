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18:31   29 Декабря 2020
Политика

Стало известно, что Путин ругает своих подчиненных "тихо, спокойно, но жестко"

Стало известно, что Путин ругает своих подчиненных "тихо, спокойно, но жестко"

Президент России Владимир Путин не повышает голоса на провинившихся подчиненных. Он выбирает "спокойный" и "жесткий" тон для разговора с допустившими ошибки политиками.

О тактике Путина отчитывать подчиненных рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, от выговора у главы государства "сразу сон пропадает".

Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram отметил, что президент не часто ругает своих подчиненных. Зампред Правительства РФ периодически общается с Путиным, выступает с докладами на совещаниях и имеет возможность напрямую позвонить ему, если этого требует ситуация.

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#путин #хуснуллин #подчиненные

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