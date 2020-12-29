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18:28   29 Декабря 2020
Общество

Песков опроверг существование бункера у Путина

Песков опроверг существование бункера у Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи вокруг якобы существующего бункера российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" назвал домыслы о бункере главы государства "полной ерундой".

"Это ерунда. Это все ерунда абсолютная. Такие, знаете, литературные экзерсисы", — заявил он.

По словам Пескова, одно и то же помещение можно сфотографировать по-разному, выдавая их за разные кабинеты и стараясь найти в них отличия. У президента много рабочих кабинетов в разных странах мира., заключил представитель Кремля.

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#путин #песков #бункер

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