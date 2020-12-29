Песков опроверг существование бункера у Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи вокруг якобы существующего бункера российского лидера Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи вокруг якобы существующего бункера российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" назвал домыслы о бункере главы государства "полной ерундой".

"Это ерунда. Это все ерунда абсолютная. Такие, знаете, литературные экзерсисы", — заявил он.

По словам Пескова, одно и то же помещение можно сфотографировать по-разному, выдавая их за разные кабинеты и стараясь найти в них отличия. У президента много рабочих кабинетов в разных странах мира., заключил представитель Кремля.