Власти Польши объявили войну цензуре американских соцсетей

После блокировки Трампа в Twitter польское правительство хочет защитить свободу мнения своих граждан.

Власти Польши осудили блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях, а также объявили о новом законопроекте, который исключит подобные проявления цензуры для граждан своей страны, сообщает британское издание The Guardian.

Госсекретарь министерства юстиции Польши Себастьян Калета сказал, что решение о блокировке аккаунтов Трампа было лицемерным и политически мотивированным. Он заявил, что законопроект, подготовленный министерством юстиции, сделает незаконным удаление в социальных сетях записей, которые не нарушают польские законы.

«Удаление не нарушающей закон информации будет запрещено, и это должны будут уважать платформы, которые работают в Польше», — сказал Калета.

Инициативу поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также призвал ЕС ввести аналогичные правила на всей территории союза.

«Алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не должны решать, чьи взгляды правильные, а чьи — нет. По поводу цензуры не может быть согласия», — заявил Моравецкий.

Премьер сравнил действия западных социальных сетей с действиями коммунистов и нацистов в XX веке.

«Цензура свободы слова, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе», — заявил Моравецкий

Стоит отметить, что правящая партия Польши «Право и справедливость» часто поддерживала Трампа по самым разным вопросам. В последние годы партию тоже обвиняли в попытках ограничить свободу слова, а некоторые из ее членов известны своей нетерпимой позицией по отношению к ЛГБТ, абортам и беженцам. Представители партии ясно дали понять, что их борьба с технологическими компаниями является частью идеологической битвы за защиту консервативных ценностей.

«Каждый день из США приходит все больше новостей о массовом удалении аккаунтов, критикующих левых… Защита свободы слова снова является самой большой проблемой для консерваторов во всем мире», — написал депутат Европарламента от Польши Патрик Яки в своем аккаунте в Facebook.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил против референдума об изменении статуса абортов в Польше, так как он считает, что аборт — это убийство и должно быть запрещено, как и иные тяжкие преступления.