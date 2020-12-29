Навальный обманывает ФРГ: Гаспарян о нарушении блогером условного срока

Неявка блогера Алексея Навального во ФСИН и нарушение процедуры отбытия условного срока ставит Германию в неловкое положение, заявил публицист и политолог Армен Гаспарян.

Неявка блогера Алексея Навального во ФСИН и нарушение процедуры отбытия условного срока ставит Германию в неловкое положение, заявил публицист и политолог Армен Гаспарян.

Управление Федеральной службы исполнения наказания потребовало от основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального явиться в офис инспекции 29 декабря, в противном случае будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Основанием для такого решения стала публикация в журнале Lancet, согласно которой пациент выздоровел к середине октября.

При этом соратники Навального уверены, что требование ФСИН — "запрыгивание в последний вагон". Пресс-секретарь блогера в своем Twitter назвала "фантастикой" обнародованное ведомством сообщение.

Если отчеты врачей действительно показали, что Алексей Навальный был здоров к этому времени, он мог вернуться в Россию. Однако в действительности выходит, что он обманывает и власти Германии, которая его приютила, заявил в беседе с ФАН Армен Гаспарян. Кроме того, в ФРГ будет сложно представить это дело как несправедливое преследование, поэтому пациент дождется предъявления обвинений по статье "Государственная измена" и только потом заявит о политических мотивах.