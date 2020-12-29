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18:05   29 Декабря 2020
Общество

В московских школах продлили новогодние каникулы на фоне коронавируса

В московских школах продлили новогодние каникулы на фоне коронавируса

Новогодние каникулы продлили в общеобразовательных заведениях Москвы до 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Каникулы продлили из-за распространения коронавирусной инфекции в городе. Также на длинные каникулы уйдут заведения дополнительного образования, спортивные школы, колледжи и учреждения подведомственные Правительству Москвы.

Аналогичные меры порекомендовали ввести негосударственным образовательным организациям. Во время каникул педагоги не будут проводить дистанционные занятия.

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#москва #собянин #каникулы #коронавирус

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