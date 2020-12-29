18:05 29 Декабря 2020Общество
В московских школах продлили новогодние каникулы на фоне коронавируса
Новогодние каникулы продлили в общеобразовательных заведениях Москвы до 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новогодние каникулы продлили в общеобразовательных заведениях Москвы до 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Каникулы продлили из-за распространения коронавирусной инфекции в городе. Также на длинные каникулы уйдут заведения дополнительного образования, спортивные школы, колледжи и учреждения подведомственные Правительству Москвы.
Аналогичные меры порекомендовали ввести негосударственным образовательным организациям. Во время каникул педагоги не будут проводить дистанционные занятия.