Контролирующий все крупные порты Европы Китай стал "головной болью" НАТО

Китай усиливает свое экономическое влияние в Европе. Большинство крупных портов в Средиземном, Балтийском морях и Атлантическом океане оказались под контролем Пекина.

Китай усиливает свое экономическое влияние в Европе. Большинство крупных портов в Средиземном, Балтийском морях и Атлантическом океане оказались под контролем Пекина.

Согласно докладу "НАТО 2030", в котором предложены направления реформирования альянса на ближайшие 10 лет, военно-политический блок должен сосредоточиться на противостоянии Китаю.

Речь о "китайской угрозе" в НАТО идет давно, пишет автор Telegram-канала "Брюссельский стукач". Международная политика Пекина беспокоит Североатлантический альянс, так как КНР усиливает свое влияние в мире. В НАТО даже предложили создать Совет Китай - НАТО и расширить сотрудничество с Австралией, Кореей, Японией, Новой Зеландией и Монголией для противодействия КНР в регионе.

В Брюсселе четко обозначили, что Китай стал стратегической проблемой НАТО, и дело вовсе не в танках и самолетах КНР. Беспокойство НАТО связано с "мягкой силой" Пекина, которая может серьезно подорвать обороноспособность Европы.

КНР щедро инвестирует в портовую инфраструктуру стран ЕС. Четыре года назад китайская компания COSCO Shipping Ports приобрела у итальянской Vado Holding B.V. 40% акций портового рефрижераторного терминала Вадо-Лигуре, а также единственный контейнерный терминал в Италии, способный принимать сверхбольшие контейнеровозы. Также Пекин выкупил 51% акций самого крупного порта в Греции и собирается сделать его ключевым транзитным узлом между Азией и Европой.

Под контролем Китая оказалась компания Noatum Port Holding в Испании, благодаря чему Китай получил управление портами Бильбао и Валенсия. Китай владеет и 90% акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зебрюгге и частью акций портов Антверпен и Роттердам.

В НАТО справедливо полагают, что все это может подорвать военную мобильность альянса в случае кризиса. В случае необходимости Пекин легко найдет "технические причины" отказать НАТО в использовании портов для военных перебросок.

Также в альянсе полагают, что Пекин собирает для России разведывательные данные об учениях НАТО в Средиземном, Балтийском морях и Атлантическом океане.

Кроме того, КНР может использовать свое влияние на Италию, Бельгию и Грецию, чтобы заставить руководство этих стран отказаться от поддержки в НАТО идей, противоречащих интересам Пекина или его союзника — Москвы. Подробнее читайте в материалах проекта ФАН "Сети влияния".