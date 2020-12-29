Хазин назвал признаки обвала мировых рынков в 2021 году

По мнению эксперта, Великобритания готова поставить на карту мировые рынки ради собственной выгоды.

В 2021 году мировые рынки могут обвалиться из-за действий Великобритании. Об этом в беседе с изданием «Экономика Сегодня» рассказал экономист Михаил Хазин. По его словам, Соединенное королевство нуждается в собственной валютной зоне, а премьер-министр Борис Джонсон пока не торопится раскрывать всех подробностей Brexit (по аналогии с Br – Британия, и exit — выход).

Именно с этим «молчанием» Джонсона Хазин связывает жесткий карантин, который сейчас введен в Великобритании.

«Есть версия, что переговоры завершились не в пользу Англии. Но никто не может задать вопросов, потому что COVID-19 и ужас», — заявил он.

Чтобы как-то выправить ситуацию Лондон может попытаться обогнать США на внешнеполитических направлениях, к примеру, на Украине. Однако из-за недостатка ресурсов британцы едва ли смогут обеспечивать подконтрольные государства, как это делает Вашингтон.

«Сегодняшняя Британия до безумия напоминает позднюю Византию после разгрома крестоносцами. Я склонен считать, что англичане могут надорваться. Они запустили колоссальное количество политических игр. Но дальше надо что-то предъявлять, а у них для этого нет ресурсов и сложности в экономике», — обратил внимание специалист.

Когда ресурсы ограничены, многие игроки на мировой арене предпочитают делать самую рискованную ставку в надежде на то, что им повезет. Именно этим сейчас занимается Великобритания. По мнению Хазина, в будущем это может стать причиной обвала финансового рынка.

«Многие делают ставку на то, что в 2021 году политический нарыв разорвется вместе с экономическим кризисом. Все ждут тотального падения спекулятивных финансовых рынков. Кто-то говорит, что это будет в январе, кто-то – что весной», — подытожил экономист.

Справка ПС

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза. Торговое соглашение в течение года буксовало по ряду сфер, в том числе распределению квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit.

«Политика Сегодня» уже писала, что торговая сделка Великобритании с Европейским союзом может обернуться для Лондона дефицитом товаров.