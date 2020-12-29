Директор "Насилию.нет" сообщила о включении центра в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло центр "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

Министерство юстиции России внесло центр "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

Центр занимается помощью жертвам домашнего насилия. О включении организации в реестр сообщила директор "Насилию.нет" Анна Ривина. По мнению женщины, центр внесли в список иноагентов из-за законопроекта против насилия и пропаганду ЛГБТ.

Информация о включении организации в реестр опубликована на сайте Минюста. Ведомство проверяло центр с середины декабря.

"Насилию.нет" основан в 2015 году, его зарегистрировали как НКО в 2018 году. Офис центра расположен на Новинском бульваре в Москве. По словам Ривиной, организация оказывает психологическую и юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Недавно Минюст РФ добавил в реестр СМИ-иноагентов пять физических лиц, сообщал ФАН. Теперь список состоит из 17 иностранных изданий. Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году.