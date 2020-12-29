Проскурякова переживает из-за поражения 80% легких у Фрейндлих

Певица Юлия Проскурякова поделилась переживаниями с поклонниками в популярной соцсети. Она просит фанатов молиться за Алису Фрейндлих.

Певица Юлия Проскурякова поделилась переживаниями с поклонниками в популярной соцсети. Она просит фанатов молиться за Алису Фрейндлих.

Новость о госпитализации 86-летней актрисы Алисы Фрейндлих шокировала не только ее родственников и фанатов, но и коллег. Певица, актриса Юлия Проскурякова рассказала в Instagram, что переживает за 86-летнюю звезду "Служебного романа". Она заявила, что это тот самый случай, когда нужно молиться за живых. В своем аккаунте жена композитора Игоря Николаева отметила, что у Фрейндлих поражены 80% легких.

"Тот случай, когда молиться нужно за живых. <...> Давайте прямо сейчас пожелаем здоровья и будем держать кулачки", — попросила поклонников Юлия Проскурякова.

Известно, что Алиса Фрейндлих сама вызвала скорую помощь. По данным Федерального агентства новостей, актриса жаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру и затрудненное дыхание. Медики быстро приехали по указанному адресу и отвезли знаменитость в больницу. Сейчас ей оказывают квалифицированную помощь. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти жизнь легендарной актрисе.