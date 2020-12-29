17:31 29 Декабря 2020Политика
Президенты РФ и Таджикистана обсудили сотрудничество между странами
Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон во время телефонного разговора заявили о готовности наращивать взаимодействие на международной арене.
Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон во время телефонного разговора заявили о готовности наращивать взаимодействие на международной арене.
Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны договорились укрепить двусторонние отношения стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, главы государств подтвердили курс в расширении взаимодействий на международной площадке. После политики поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает членам Совбеза России получать второе гражданство и иметь банковские счета за рубежом.