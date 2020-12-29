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17:31   29 Декабря 2020
Политика

Президенты РФ и Таджикистана обсудили сотрудничество между странами

Президенты РФ и Таджикистана обсудили сотрудничество между странами

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон во время телефонного разговора заявили о готовности наращивать взаимодействие на международной арене.

Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны договорились укрепить двусторонние отношения стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, главы государств подтвердили курс в расширении взаимодействий на международной площадке. После политики поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает членам Совбеза России получать второе гражданство и иметь банковские счета за рубежом.

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#россия #путин #таджикистан

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