Собрали самые важные события грядущего года: от выборов в Госдуму РФ до президентских выборов в странах Ближнего Востока.

В 2021 году по всему миру пройдут важнейшие политические события. Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы VIII созыва, Белоруссию ожидает новая Конституция, а выборы в немецкий парламент впервые состоятся без Ангелы Меркель. О том, что изменится в мировой политике, в материале «Политики Сегодня».

Россия: выборы в Госдуму

В наступившем 2021 году, который председатель ЦИК Элла Памфилова окрестила годом «большой федеральной кампании», в Единый день голосования 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Подготовку к ним начали сразу после окончания региональных и муниципальных кампаний 13 сентября 2020 года.

«Мы последовательно, системно к этому идем, наращивая обратную связь с избирателями, с нашими комиссиями. В августе комиссия намерена обсудить итоги выдвижения и регистрации кандидатов, а в сентябре — рассмотреть вопрос о готовности избирательных комиссий к проведению голосования», — рассказала глава ЦИК РФ.

По итогам прошлого избирательного процесса целых 16 политических партий из 41 смогут участвовать в кампании без сбора подписей. Остальным придется собрать не менее 200 тысяч в свою поддержку.

Пристальное внимание будет приковано к трем новым политическим силам, которые были зарегистрированы в 2020 году. Среди них — «Новые люди» предпринимателей Александра Даванкова и Алексея Нечаева, «За правду» писателя Захара Прилепина и «Зеленая альтернатива». По словам Памфиловой, партии уже успели продемонстрировать неплохие результаты.

«Конечно, нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер», — отметила Памфилова.

Заранее к выборам начали готовится «Партия Роста» и «Единая Россия». Партия Бориса Титова запустила предвыборную кампанию еще в декабре 2018 года, открыв федеральный штаб «Выборы-2021» в городе Миасс, Челябинской области. По словам бизнес-омбудсмена, политическая сила будет опираться на одномандатные округа, а не на партийные списки.

«Мы не можем охватить всю Россию, поэтому нам легче сосредоточиться на конкретных округах. Нам нужны реальные кандидаты, которые будут известны на местах. И электорат, который будет знать в первую очередь человека, а не даже "Партию Роста"», — сказал Борис Титов.

В ноябре 2019 года состоялся XIX съезд «Единой России», на котором были оговорены приоритеты и ключевые направления. Главную цель обозначил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, подчеркнув, что в нижней палате необходимо, прежде всего, сохранить конституционное большинство: не менее 301 места из 450.

Кроме того, ожидается и обновление состава партии. В ноябре «единороссы» запустили проект «Федеральный ПолитСтартап», на котором отобрали молодых кандидатов для участия в думских выборах.

Другой политики придерживаются в КПРФ и ЛДПР. В частности, на переизбрание в 2021 году планируют пойти практически все коммунисты, которые были избраны в 2016 году по округам. ЛДПР также собирается повторно выдвинуть всех своих одномандатников, поскольку, по словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, в округах они «давно работают и лучше кандидатов нет».

Вероятно, выборы 2021 года могут отличиться и «звездными» кандидатами. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что певица Алла Пугачева и футболист Игорь Акинфеев могут выдвинуться в нижнюю палату парламента. Помимо них кандидатами могут стать шоумен Павел Воля, актер Иван Охлобыстин, певица Валерия и сыровар Олег Сирота.

Ранее шоумен Сергей Зверев задумался о том, чтобы стать депутатом Госдумы от Бурятии. Как он отметил, в соцсети ему поступает много предложений не только от жителей республики, но и от других россиян.

Белоруссия: новая Конституция

На днях стала известна дата проведения Всебелорусского народного собрания в Минске. Согласно указу президента республики Александра Лукашенко, оно состоится 11-12 февраля 2021 года. На нем обсудят программу социально-экономического и общественно-политического развития страны на 2021-2025 годы. Приглашение на собрание получили 2,7 тысяч человек.

Однако основные силы в будущем году власти бросят на обсуждение нового проекта основного закона Белоруссии. На февральском мероприятии граждан посвятят в ход работы над поправками в Конституцию.

Разговоры о необходимости конституционной реформы возникли после президентских выборов в республике в августе 2020 года. Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. После выборов несогласные вышли на улицы, начались столкновения с правоохранителями.

Лукашенко заявил, что Конституция не должна позволить следующему руководителю развалить страну.

«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну. Да, надо создать новую Конституцию, но выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, сейчас вся полнота власти сосредоточена в руках президента, а это необходимо изменить. Так, новая Конституция расширит полномочия правительства и парламента.

Впрочем, глава государства выступает против предложения оппозиции вернуть редакцию 1994 года, где решающее слово в ключевых вопросах принадлежит парламенту.

По его мнению, для передачи 70-80% полномочий другим органам власти основной закон «ломать не надо». Он предложил правительству разрабатывать законопроекты, а парламенту — обсуждать и принимать их, затем внося на утверждение президенту.

«Я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы», — добавил Лукашенко.

Страны СНГ: президент и парламент

В 2021 году пройдут выборы в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Ташкент 26 декабря изберет нового президента на пятилетний срок. Сейчас на пост главы государства претендует действующий узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Впрочем, в случае победы это станет его последним сроком, поскольку, по законодательству страны, одно и то же лицо не может дважды подряд становится президентом.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане запланировали на 10 января. Осенью 2020 года в стране избрали парламент, однако результаты признали недействительными в ходе массовых протестов. Из-за накалившейся обстановки президент страны Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Новые парламентские выборы пройдут уже весной будущего года.

В Казахстане же 10 января пройдут выборы депутатов Мажилиса — нижней палаты парламента.

Досрочные парламентские выборы могут состоятся и в Молдове. Ранее избранным президентом страны стала Майя Санду, которая обошла на тот момент лидера страны Игоря Додона более чем на 15% голосов (57,72% против 42,28%).

По словам Санду, досрочные выборы в парламент необходимо организовать в ближайшие сроки, чтобы провести антикоррупционные реформы. С ее позицией согласился Додон, предложивший назначить голосование на 9 мая 2021 года — День Победы.

Европа: Бундестаг без Меркель

За выборами в немецкий парламент 26 сентября 2021 года будут следить не только в Европе, но и в России. Ведь от их исхода зависит как состав 20-го созыва Бундестага, так и выбор нового канцлера — председателя Федерального правительства страны. Именно парламенту после собственного избрания предстоит определится с преемником Ангелы Меркель.

На последних парламентских выборах 2017 года Меркель в четвертый раз стала канцлером. Однако уже на следующий год политик заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру. Ранее ПС составила список возможных преемников фрау Меркель.

Эксперты отмечают, что от председателей лидирующих партий в парламенте и канцлера будет зависеть политический курс по отношению к России. В частности, от будущей политической конфигурации ФРГ будет зависеть судьба «Северного потока — 2».

Ближний Восток: сложная обстановка

Важнейшие изменения в политической жизни произойдут и на Ближнем Востоке: президентов изберут в Иране и Сирии.

Выборы в Тегеране состоятся 18 июня, однако до сих пор не ясно, кто будет участвовать в президентской гонке. Действующий иранский лидер Хасан Роухани находится на должности уже второй срок подряд, а потому точно не будет в числе кандидатов. Вместе с тем он выразил надежду, что будущие выборы пройдут благополучно и в атмосфере соперничества.

Среди основных претендентов отмечают советника верховного лидера Ирана Хосейна Дехгана, а также члена Корпуса стражей исламской революции, бывшего министра энергетики Парвиза Фаттаха. Кроме того, ранее говорилось, что вновь попытать силы может экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад.

В Сирии, по утверждению ливанской газеты Al Modon, очередные выборы президента могут состояться летом. Действующий лидер Башар Асад заявил, что решение о возможном участии в гонке примет в начале 2021 года.

Президентский пост Асад занимает с 2000 года. Последний раз, в 2014, он одержал победу с результатом 88,7%. Впрочем, ряд государств не признал итоги легитимными.

США уже заявили, что не примут результаты и грядущего года, если в Сирии не произойдут политические реформы. В частности, постпред Америки при ООН Келли Крафт выразила мнение, что «режим Асада» затормаживает работу конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время и провести «фиктивные» выборы.