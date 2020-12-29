В России предложили продавать алкоголь на Новый год онлайн

Возможность продавать алкоголь в формате онлайн в период новогодних праздников предложили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Возможность продавать алкоголь в формате онлайн в период новогодних праздников предложили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Представители организации разрабатывают проект, в котором напишут правила онлайн-продажи спиртных напитков. Программа позволит сократить контакты на новогодних каникулах, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. При этом продажа алкоголя через интернет в розницу запрещена в РФ.

Большой поток клиентов переведут на дистанционное обслуживание, если доставку алкоголя разрешат, рассказал РИА Новости директор АКИТ Артем Соколов. Внесение изменений в законодательство должно быть постепенным.