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17:19   29 Декабря 2020
Общество

В России предложили продавать алкоголь на Новый год онлайн

В России предложили продавать алкоголь на Новый год онлайн

Возможность продавать алкоголь в формате онлайн в период новогодних праздников предложили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Представители организации разрабатывают проект, в котором напишут правила онлайн-продажи спиртных напитков. Программа позволит сократить контакты на новогодних каникулах, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. При этом продажа алкоголя через интернет в розницу запрещена в РФ.

Большой поток клиентов переведут на дистанционное обслуживание, если доставку алкоголя разрешат, рассказал РИА Новости директор АКИТ Артем Соколов. Внесение изменений в законодательство должно быть постепенным.

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#алкоголь #онлайн #продажа

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