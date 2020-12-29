17:19 29 Декабря 2020Общество
В России предложили продавать алкоголь на Новый год онлайн
Возможность продавать алкоголь в формате онлайн в период новогодних праздников предложили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Возможность продавать алкоголь в формате онлайн в период новогодних праздников предложили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Представители организации разрабатывают проект, в котором напишут правила онлайн-продажи спиртных напитков. Программа позволит сократить контакты на новогодних каникулах, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. При этом продажа алкоголя через интернет в розницу запрещена в РФ.
Большой поток клиентов переведут на дистанционное обслуживание, если доставку алкоголя разрешат, рассказал РИА Новости директор АКИТ Артем Соколов. Внесение изменений в законодательство должно быть постепенным.