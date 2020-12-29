Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир

Мощное колебание земной коры в 46 км от Загреба застало врасплох членов хорватского парламента, проводящих свое очередное заседание.

Мощное колебание земной коры в 46 км от Загреба застало врасплох членов хорватского парламента, проводящих свое очередное заседание.

Кадры видеозаписи дают представление о том, что отголоски подземных толчков к юго-востоку от столицы балканской республики хорошо ощущались в самом Загребе.

Мощность землетрясения, разыгравшегося в Хорватии, составила 6,3 балла. По предварительной информации, погиб один ребенок.

Сильнее всего от подземных толчков пострадал город Петриня, который был ближе других населенных пунктов к эпицентру землетрясения. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 км. Это второе землетрясение в Хорватии за последние сутки. Накануне недалеко от Загреба ощущались толчки в 5,2 балла.