Жительница США избила полицейского его же дубинкой за требование надеть маску

Стражи порядка города Сент-Луис объявили нападавшую в розыск.

Жительница американского города Сент-Луиса избила помощника местного шерифа на заправочной станции за то, что он потребовал от женщины надеть маску, сообщает американское издание The Gateway Pundit.

Инцидент произошел на заправочной станции Shell около полуночи. На видеозаписи видно, как женщина вошла на заправку без маски. 59-летняя помощница шерифа, которая охраняла заправку, сделала ей замечание.

Дальше запись обрывается, однако, согласно пресс-релизу полиции Сент-Луиса, замечание обернулось конфликтом за пределами магазина. В завязавшейся потасовке нарушительница отобрала у стража порядка резиновую дубинку и нанесла ее владелице серию ударов.

После этого нападавшая села в автомобиль красного цвета и скрылась. Шериф Вернон Беттс заявил, что его подчиненная была госпитализирована в ближайшую больницу с сотрясением мозга, а беглянку объявили в розыск.

«Первая реакция — выразить озабоченность по поводу моего заместителя, который получил травмы головы. Я уверен, что она пойдет на поправку. Моя помощница прекрасно справилась с ранением и давлением со стороны нападавшего», — рассказал шериф.

Ранее американская социальная сеть Facebook объявила о выплатах темнокожим пользователям за трансляции видеоигр.