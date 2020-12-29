Столтенберг напомнил о предложении созвать заседание Совета Россия — НАТО

Генсек НАТО вновь призвал Москву провести заседание Совета Россия — НАТО.

Генсек НАТО вновь призвал Москву провести заседание Совета Россия — НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение, которое он делал России в начале года о проведении совместного заседания с Североатлантическим альянсом, остается в силе.

"В начале 2020 года мы пригласили Россию на встречу Совета Россия — НАТО. Они не отреагировали, но наше приглашение еще в силе. Я твердо верю в диалог и призываю к нему Москву", — сказал он.

По мнению Столтенберга, будущий диалог может поспособствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов в отношениях между НАТО и Кремлем и внести положительный вклад.

Вместе с этим в начале декабря Североатлантический альянс представил доклад "НАТО — 2030", в котором организация назвала Россию главной военной угрозой безопасности Альянса по меньшей мере до 2030 года. Кроме того, в документе отмечается необходимость сохранить Совет Россия — НАТО в качестве инструмента политического диалога о мирном сосуществовании, но вести диалог с позиции силы.