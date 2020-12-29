Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:31   29 Декабря 2020
Россия

Кедми: России удалось остановить две серьезные провокации

Кедми: России удалось остановить две серьезные провокации

Благодаря проявленной мудрости, Россия в уходящем 2020 году смогла пресечь две провокации, организованные против нее на постсоветском пространстве.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, которого восхитила мудрая политика Москвы.

«В прошлом году России удалось остановить две серьезные провокации против себя. Это провокация в Белоруссии, вторая провокация – то, что произошло в Закавказье, — напомнил эксперт. — Тут Россия проявила мудрость, свою способность решать сложные проблемы наиболее эффективным способом».

В наступающем 2021 году, по мнению Якова Кедми, европейская политика претерпит изменения, так как между странами Евросоюза нет единства. Часть стран, и особенно Венгрия, выражает полное несогласие с тем, что диктует им Брюссель. И это может вызвать дальнейшее ухудшение ситуации внутри Евросоюза, считает израильский эксперт.

Кедми: России удалось остановить две серьезные провокации

Ранее Яков Кедми, подводя итоги 2020 года в эфире радио «Вести FM», заявил, что Россия достигла прорыва в двух стратегически важных областях экономики.

«Россия начала успешно, не смотря на сопротивление, восстанавливать две отрасли экономики: самолетостроение и судостроение, — рассказал политолог. — Они будут являться основным направлением развития российской экономики.  Новые верфи, новые корабли, не только военные, и новые самолеты».

Если Россия продолжит нынешний курс, то к концу десятилетия она станет совершенно независимой страной в сфере гражданского авиастроения, добавил Кедми. И тогда американские и европейские пассажирские самолеты, на которые Россия сейчас тратит большие деньги, перестанут быть основным видом транспорта.

Кроме того, добавил эксперт, развитие Северного морского пути также является очень перспективным направлением российской экономики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #россия #политика #белоруссия #весь мир #провокации #закавказье #2020 год #кедми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров