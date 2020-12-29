Кедми: России удалось остановить две серьезные провокации

Благодаря проявленной мудрости, Россия в уходящем 2020 году смогла пресечь две провокации, организованные против нее на постсоветском пространстве.

Благодаря проявленной мудрости, Россия в уходящем 2020 году смогла пресечь две провокации, организованные против нее на постсоветском пространстве.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, которого восхитила мудрая политика Москвы.

«В прошлом году России удалось остановить две серьезные провокации против себя. Это провокация в Белоруссии, вторая провокация – то, что произошло в Закавказье, — напомнил эксперт. — Тут Россия проявила мудрость, свою способность решать сложные проблемы наиболее эффективным способом».

В наступающем 2021 году, по мнению Якова Кедми, европейская политика претерпит изменения, так как между странами Евросоюза нет единства. Часть стран, и особенно Венгрия, выражает полное несогласие с тем, что диктует им Брюссель. И это может вызвать дальнейшее ухудшение ситуации внутри Евросоюза, считает израильский эксперт.

Ранее Яков Кедми, подводя итоги 2020 года в эфире радио «Вести FM», заявил, что Россия достигла прорыва в двух стратегически важных областях экономики.

«Россия начала успешно, не смотря на сопротивление, восстанавливать две отрасли экономики: самолетостроение и судостроение, — рассказал политолог. — Они будут являться основным направлением развития российской экономики. Новые верфи, новые корабли, не только военные, и новые самолеты».

Если Россия продолжит нынешний курс, то к концу десятилетия она станет совершенно независимой страной в сфере гражданского авиастроения, добавил Кедми. И тогда американские и европейские пассажирские самолеты, на которые Россия сейчас тратит большие деньги, перестанут быть основным видом транспорта.

Кроме того, добавил эксперт, развитие Северного морского пути также является очень перспективным направлением российской экономики.