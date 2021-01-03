Годовщина смерти Сулеймани. Месть Ирана и судьба ядерной сделки

Ровно год назад по приказу Дональда Трампа ВВС США нанесли ракетный удар по машине иранского генерала.

Прошлые новогодние праздники начались неспокойно: 3 января 2020 года в Ираке убили Касема Сулеймани – иранского генерал-майора, который командовал элитным подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За кровопролитием стоял Белый дом и лично президент Дональд Трамп, а мировые СМИ писали о начавшейся войне между США и Ираном.

Зачем год назад Трамп отдал приказ ликвидировать Сулеймани, и как это отразилось на отношениях двух государств – в материале «Политики Сегодня».

Приказ уничтожить

В ночь со 2 на 3 января 2020 года Касем Сулеймани прилетел в Багдад из Сирии, чтобы встретиться с тогдашним премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди. В аэропорту иракской столицы его сопровождали еще несколько человек, которые вместе с ним сели в машины. Через несколько минут после того, как колонна отъехала от взлетной полосы, ее настигли ракеты Военно-воздушных сил США. Они были запущены американским беспилотником Reaper.

Вместе с иранским генералом погибло еще 10 человек, среди которых — четыре высокопоставленных офицера КСИР. Самого Сулеймани удалось опознать лишь по кольцу с рубином на руке. При этом в Вашингтоне иранскому генералу никаких обвинений не предъявляли.

Как только в СМИ появилась информация об авиаударе, Министерство обороны США сообщило, что атаку провели по прямому приказу президента. Сам Дональд Трамп 9 января выступил с заявлением по поводу ракетного обстрела аэропорта в Багдаде. Если верить словам американского лидера, Касем Сулеймани готовил атаки на несколько посольств США в Иране, поэтому и было принято решение устранить командира КСИР.

«Мы настигли настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти давно. Мы сделали это, потому что он готовил взрыв нашего посольства. Мы сделали это и по другим, достаточно очевидным причинам: наши военные погибли», — рассказал журналистам глава Белого дома.

Под гибелью «наших военных» Трамп, вероятнее всего, имел ввиду ракетный обстрел американской военной базы вблизи иракского города Киркук, который случился 27 декабря 2019 года, за семь дней до атаки на Сулеймани. Тогда погиб один американец (гражданский подрядчик), еще несколько человек были ранены.

4 января газета The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила, что Дональд Трамп принял решение убить иранского генерала спонтанно. Разведка докладывала в Вашингтон, что Касем Сулеймани не давал распоряжений атаковать американских военных, а Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и вовсе вызвал его «на ковер» за неделю до авиаудара, чтобы командир КСИР не предпринимал никаких действий против США.

Разведчики уверяли Трампа, что оснований для убийства Сулеймани нет, но госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс настояли на его ликвидации. По их версии, генерал не просто так посещал Сирию, Ливан и Ирак.

Реакция и месть

Если на Западе Сулеймани называли врагом и обвиняли в смерти многих американских солдат, то на родине генерала почитали, ведь он был правой рукой верховного лидера Али Хаменеи. Иранцы знали, что Сулеймани отвечал практически за все военные начинания страны, в том числе за распространение влияния Ирана на страны Ближнего Востока. В 2017 году в пользу Сулеймани даже организовали общественное движение, которое требовало выдвижения командира КСИР на пост главы государства.

После смерти Сулеймани президент Хасан Руохани и Али Хаменеи поклялись отомстить США за убийство военнослужащего. В Иране, где командир КСИР был практически национальным героем, его гибель оплакивали практически вся страна. Люди выходили на массовые шествия с криками «Смерть Америке!», несли фотографии Сулеймани, молодежь рисовала его портреты на стенах. На траурной церемонии в Тегеране дочь генерала Зейнаб Сулеймани предрекла наступление «темных дней» для США.

«Сумасшедший [Дональд] Трамп, не думайте, что все закончилось с мученической смертью моего отца», — обратилась к американскому лидеру Зейнаб.

Глава комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгел осудил администрацию Трампа за то, что она не уведомила Конгресс США о планируемой операции в Багдаде. Из-за того, что протестующие в Иране несколько раз пытались штурмовать американское посольство, Пентагон принял решение отправить в страну дополнительно три тысячи солдат «в связи с возросшей угрозой».

«Месть за Сулеймани» свершилась через несколько дней после его смерти. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января нанес ракетный удар по объектам США в Ираке. По данным Иранского агентства MEHR News, погибло около 200 военнослужащих США. В Вашингтоне рассказали о 64 погибших, хотя изначально Трамп объявлял, что ни один американский солдат не пострадал.

Посмертная сделка

Спустя год после тех событий говорить о том, что США и Иран в начале 2020-го стояли «на пороге войны» нельзя. Таково мнение кандидата исторических наук, эксперта по Ближнему и Среднему Востоку Станислава Хатунцева. Удар со стороны американцев был точечным и был направлен, скорее, против Корпуса стражей исламской революции, чем против всего Ирана. И подразделение после потери своего командира действительно ослабло.

«КСИР ослаб, был нанесен удар именно по этой структуре, которую в Иране, скажем прямо, далеко не все любят. К Сулеймани также относились неоднозначно, и я допускаю, что кто-то в Иране даже воспринял его смерть с внутренним удовлетворением. Ведь "убрали" радикала, очень активного, действенного. На поверхности, конечно, все было однозначно: выкрики в сторону Запада, посыпание головы пеплом и так далее. Но говорить о том, что страны тогда стояли на пороге войны, точно нельзя», — объяснил эксперт.

Хатунцев напомнил про Ирак образца 2003 года, в который вторглись американские войска. США «завязли» на территории ближневосточного государства на восемь лет. А Иран, в отличие от соседнего государства, имеет в арсенале баллистические ракеты, которые являются главным сдерживающим фактором для США, Саудовской Аравии и Израиля. Их дальность оценивается в 2000 километров. Теоретически этого достаточно, чтобы достать даже до Москвы. Помимо этого Тегеран активно развивает крылатые ракеты и беспилотники – главное оружие современной войны.

Учитывая эти факторы, можно говорить, что Иран в части вооружения и армии во многом превосходит Ирак, а значит является для Пентагона практически непреодолимым препятствием (только если исключить возможность ядерного удара, ведь ядерного оружия у Ирана пока нет).

За прошедший год тема «мести» за командира КСИР изжила себя, полагает Хатунцев. Зейнаб Сулеймани может сколь угодно угрожать США, но реальных рычагов давления у нее нет. К тому же на смену Трампу 20 января придет демократ Джозеф Байден, который выказывался в пользу возвращения США в ядерную сделку с Ираном. С тех пор, как Соединенные штаты покинули Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) в 2018 году, страны не могут договориться, а Вашингтон периодически выступает с намерением продлить санкции против Тегерана. Специалист по Ближнему Востоку допустил, что Байден может наладить диалог с Ираном и прекратить политику экономических ограничений.

«Позиция "непримиримых" Ирана и КСИР после смерти Сулеймани ослабли. Хасан Роухани может пойти на смягчение, может быть на возобновление отношений с Западом. Никакой эскалации точно не будет в ближайшие несколько лет», — подытожил Хатунцев.

Справка ПС

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) относительно ядерной программы Ирана был подписан в 2015 году Россией, США, Великобританией, Китаем, Германией, Францией и самим Ираном. Договор подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. Однако при Трампе США в одностороннем порядке вышли из СВДП в 2018 году. Избранный президент Джозеф Байден намерен вернуть Америку в ядерную сделку с Ираном.

В ноябре 2020 года в Иране погиб Мохсен Фахризаде — физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана. 27 ноября его машину предположительно обстреляли из автоматического оружия, а спустя несколько секунд недалеко от нее взорвался начиненный взрывчаткой припаркованный автомобиль. Нынешний командующий КСИР Хосейн Салами пообещал «ответить» на смерть Фахризаде.