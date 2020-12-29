Россия ожидает от ООН скорейшего назначения спецпосланника по Ливии

Необходимо в срочном порядке назначить специального посланника по урегулированию ситуации в Ливии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Необходимо в срочном порядке назначить специального посланника по урегулированию ситуации в Ливии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Организация Объединенных Наций оставила вакантной должность спецпосланника по Ливии с марта 2019 года. Глава российского дипломатического ведомства назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой.

"Принципиально важно для того, чтобы активизировать эту работу, чтобы генеральный секретарь как можно скорее прервал затянувшуюся паузу", — сказал Лавров.

Российская сторона повторно обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом как можно скорее назначить спецпосланника по ливийскому урегулированию. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва ждет от международной организации соответствующих предложений.

Ранее Гутерреш предложил кандидатуру Николая Младенова на пост спецпосланника ООН по Ливии. Однако болгарский дипломат отказался от должности в связи с семейными обстоятельствами.