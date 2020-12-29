Сосо Павлиашвили опубликовал эксклюзивное видео с венчания

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик со своего венчания с гражданской женой Ириной Патлах.

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик со своего венчания с гражданской женой Ириной Патлах.

Сосо Павлиашвили регулярно делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Недавно артист обнародовал видеоролик, снятый на мобильный телефон.

На кадрах артист в белом пиджаке стоит в церкви со слезами на глазах. Сама невеста одета в скромное белое платье, а на ее голову надет ажурный платок. Видеоролик сопровождает песня "Быть с тобой", которую исполнитель назвал "гимном любви".

"Я уверен, что нужно ценить, любить, обожать и носить на руках наших любимых за то, что они являются нашими спутниками жизни, являются хранителями очага и нашими музами", — написал артист в описании к публикации.

Фанаты Сосо Павлиашвили не смогли пройти мимо трогательного ролика. Они поздравили певца с новым этапом в жизни, а поддержали их звездные коллеги артиста, в числе которых оказались Юлия Ковальчук и Александр Ревва.