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16:21   29 Декабря 2020
Политика

Россия подтвердила стабилизацию ситуации в Ливии

Россия подтвердила стабилизацию ситуации в Ливии

Обстановка в Ливии стабилизировалась, несмотря на некоторые случаи с нарушением договоренностей о прекращении огня. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подтвердил улучшение ситуации в североафриканском государстве. По словам Лаврова, есть небольшие нарушения режима прекращения огня. Однако в целом договоренности соблюдаются. Речь идет о соглашениях, которые подписали летом. Необходимо способствовать этому всеми способами, включая поддержку военного комитета "5+5", уточнил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на плюсы договоренностей в отношении доходов от экспорта нефти. Нужно реализовывать ее так, чтобы все стороны внутриливийского кризиса ощущали причастность к экспорту национального богатства страны и доходам, приводит слова министра Regnum.

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#ливия #мид рф #договоренности

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