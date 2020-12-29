Россия подтвердила стабилизацию ситуации в Ливии

Обстановка в Ливии стабилизировалась, несмотря на некоторые случаи с нарушением договоренностей о прекращении огня. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обстановка в Ливии стабилизировалась, несмотря на некоторые случаи с нарушением договоренностей о прекращении огня. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подтвердил улучшение ситуации в североафриканском государстве. По словам Лаврова, есть небольшие нарушения режима прекращения огня. Однако в целом договоренности соблюдаются. Речь идет о соглашениях, которые подписали летом. Необходимо способствовать этому всеми способами, включая поддержку военного комитета "5+5", уточнил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на плюсы договоренностей в отношении доходов от экспорта нефти. Нужно реализовывать ее так, чтобы все стороны внутриливийского кризиса ощущали причастность к экспорту национального богатства страны и доходам, приводит слова министра Regnum.