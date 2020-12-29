Службы спасения начали работу в Хорватии после мощного землетрясения

Спасатели при поддержке Хорватского красного креста начали работу в Петрине, сообщили в экстренных службах.

Спасатели при поддержке Хорватского красного креста начали работу в Петрине, сообщили в экстренных службах.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по московскому времени.

Очаг импульсов находился в 42 километрах от Загреба и в 14 километрах от города Сисак. При этом больше всех городов пострадала именно Петриня, которая находится недалеко от эпицентра.

Также стало известно о пострадавших в результате разрушительного землетрясения. СМИ сообщили о гибели одного ребенка. Более подробной информации пока не поступало.