Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:15   29 Декабря 2020
Происшествия

Службы спасения начали работу в Хорватии после мощного землетрясения

Службы спасения начали работу в Хорватии после мощного землетрясения

Спасатели при поддержке Хорватского красного креста начали работу в Петрине, сообщили в экстренных службах. 

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по московскому времени.

Очаг импульсов находился в 42 километрах от Загреба и в 14 километрах от города Сисак. При этом больше всех городов пострадала именно Петриня, которая находится недалеко от эпицентра.

Также стало известно о пострадавших в результате разрушительного землетрясения. СМИ сообщили о гибели одного ребенка. Более подробной информации пока не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#землетрясение #хорватия #Петриня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров