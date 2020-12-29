Политолог раскритиковал власти Украины за заявления о разрыве с русским миром

Ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский высказался по поводу антироссийских заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По мнению эксперта, страна и власть деградируют.

Ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский высказался по поводу антироссийских заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По мнению эксперта, страна и власть деградируют.

Министерство иностранных дел Незалежной ранее в очередной раз пригрозило разрывом с русским миром. Сатановский раскритиковал представителя украинской дипломатии и сравнил местные власти с животными. Политолог иронично напомнил, что Украина считает себя Западом и частью Европы. Однако ученый думает иначе.

"Хомо кретинус незалежникус бюрократикус", — описал власти Украины политолог.

Востоковед уверен, что украинское руководство только "ворует, гадит и постоянно несет чушь". В стране живут одни "отморозки, гопота и националисты". Украина раньше чего-то стоила, а сейчас ее представители возомнили себя хозяевами жизни, констатировал Сатановский.

Политолог уточнил, что имеет в виду поляков, шведов, турок, немцев и всех, под кого сначала подстроились, а потом продали. Некоторые сделали это ради независимости, а некоторые "почестнее" — за деньги, пишет аналитик в Telegram-канале.