Хуснуллин заявил об окончании процесса по обеспечению Крыма водой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения Севастополя пресной водой будет полностью урегулирован в скором времени.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения Севастополя пресной водой будет полностью урегулирован в скором времени.

По его словам, значительную роль сыграла переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

Кроме того, он выразил благодарность губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву за проделанную работу и оперативное принятие грамотных решений по этому вопросу.