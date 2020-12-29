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16:12   29 Декабря 2020
Политика

Хуснуллин заявил об окончании процесса по обеспечению Крыма водой

Хуснуллин заявил об окончании процесса по обеспечению Крыма водой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения Севастополя пресной водой будет полностью урегулирован в скором времени.

По его словам, значительную роль сыграла переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

Кроме того, он выразил благодарность губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву за проделанную работу и оперативное принятие грамотных решений по этому вопросу.

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