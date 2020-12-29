16:12 29 Декабря 2020Политика
Хуснуллин заявил об окончании процесса по обеспечению Крыма водой
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения Севастополя пресной водой будет полностью урегулирован в скором времени.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения Севастополя пресной водой будет полностью урегулирован в скором времени.
По его словам, значительную роль сыграла переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.
Кроме того, он выразил благодарность губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву за проделанную работу и оперативное принятие грамотных решений по этому вопросу.