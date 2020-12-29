Погребинский подсказал Зеленскому, как продержаться до конца 2021 года

Единственным шансом президента Украины Владимира Зеленского остаться у власти является изгнание из своего окружения всех «дебилов», которые тянут его ко дну.

Единственным шансом президента Украины Владимира Зеленского остаться у власти является изгнание из своего окружения всех «дебилов», которые тянут его ко дну.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «112» высказал директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский. При этом политолог отметил, что президент, вместо того, чтобы избавиться от «дебилов» в ближнем кругу, продолжает себя ими окружать.

Кроме того, отметил Погребинский, на федеральных телеканалах Украины постоянно вещают «умственно неполноценные» эксперты, призывающие решить конфликт в Донбассе силовым путем и «отобрать» у России Крым.

«Какие-то дебилы ходят по каналам, рассказывают всякий бред», — возмутился политолог.

Люди, позволяющие себе подобные высказывания, в конце концов «утопят» политическую карьеру нынешнего украинского президента, уверен Погребинский. Поэтому Зеленскому, если он хочет подольше оставаться в политических верхах страны, необходимо отослать от себя подальше всех этих неполноценных советников.

«Небольшой шанс у Зеленского еще есть продержаться больше, чем до конца следующего года, если он, что называется, одумается и будет менять свою команду с тем, чтобы эти люди – такие, как Резников, Данилов, я имею в виду известные фамилии, хотя, на самом деле, их намного больше, чтобы они пошли в другое место на работу», — подчеркивает политолог.

Политическим курсом Украины должны управлять «более вменяемые» личности, подчеркнул Погребинский в заключение. И то же самое, по его мнению, касается людей, выступающих на украинских телеканалах в качестве политических экспертов и аналитиков.

Напомним ранее Михаил Погребинский высказал мнение, что 2021 год станет последним годом президентства Владимира Зеленского, так как на Украине, скорее всего пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Причиной для объявления импичмента действующему президенту Украины, по мнению эксперта, может послужить конфликт Зеленского с судьями Конституционного суда. Кроме того, политический курс Зеленского, за которого на выборах 2019 года, проголосовало более 70% украинских избирателей, стал большим разочарованием для граждан страны в 2020 году.