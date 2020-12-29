Появились первые кадры с места землетрясения в Хорватии

Видео с последствиями мощных подземных толчков в хорватском городе Петриня опубликованы в Сети.

Видео с последствиями мощных подземных толчков в хорватском городе Петриня опубликованы в Сети.

Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось не только в предместьях Загреба, но и в далеких от хорватской столицы городах Риека, Вуковар и Сплит.

Ранее специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильные подземные толчки в 46 км от столицы Хорватии на глубине 10 км. Мощность зафиксированного землетрясения составила 6,3 балла. Это уже второе землетрясение в Хорватии за последние сутки. Накануне недалеко от Загреба ощущались толчки в 5,2 балла.