15:42 29 Декабря 2020Происшествия
Появились первые кадры с места землетрясения в Хорватии
Видео с последствиями мощных подземных толчков в хорватском городе Петриня опубликованы в Сети.
Видео с последствиями мощных подземных толчков в хорватском городе Петриня опубликованы в Сети.
Согласно информации местных СМИ, землетрясение ощущалось не только в предместьях Загреба, но и в далеких от хорватской столицы городах Риека, Вуковар и Сплит.
Ранее специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильные подземные толчки в 46 км от столицы Хорватии на глубине 10 км. Мощность зафиксированного землетрясения составила 6,3 балла. Это уже второе землетрясение в Хорватии за последние сутки. Накануне недалеко от Загреба ощущались толчки в 5,2 балла.