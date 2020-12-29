США "дирижируют" Норвегией в Арктике, чтобы спровоцировать Россию

Мировая элита нацелилась на дележ арктических территорий, заявил норвежский журналист Арне Хольм.

Мировая элита нацелилась на дележ арктических территорий, заявил норвежский журналист Арне Хольм.

Главный редактор издания NRK обвинил США в "дирижировании" норвежской политики в оборонной сфере — он отметил, что американцы строят на территории Норвегии РЛС, подвергают модернизации порты и аэродромы. Кроме того, впервые за длительный период времени норвежская армия поучаствовала в военных учениях НАТО в Баренцевом море. По мнению Арне Хольма, все эти действия обязательно спровоцируют Россию на вооруженный конфликт.

При этом журналист не спешит винить РФ в наращивании военного присутствия в Арктике, так как все заявления со стороны политиков из США, в том числе, риторика новоизбранного президента Штатов Джо Байдена, говорит о нацеленности на дележ арктических земель. Арне Хольм акцентирует внимание на том, что США намерены "действовать по-другому", а это ставит серьезные вызовы перед Норвегией.

"Последние учения с норвежским участием Россия не может считать ни обнадеживающими, ни предсказуемыми", — утверждает Хольм.

Он полагает, что если так пойдет дальше, то соперничество России и Соединенных Штатов в обозримом будущем начнется в регионе, где проживает 10% норвежцев. По мнению главреда NRK, действия не только Америки, но теперь и Норвегии являются настоящей провокацией, на которую РФ непременно ответит, когда у нее кончится терпение.