Париж расследует коррупционную деятельность убитого лидера Йемена

Французские правоохранители занялись предварительным расследованием деятельности экс-главы Йемена Али Абдаллы Салеха. Их интересуют факты приобретения дорогого имущества в Париже.

Французские правоохранители занялись предварительным расследованием деятельности экс-главы Йемена Али Абдаллы Салеха. Их интересуют факты приобретения дорогого имущества в Париже.

Семья бывшего президента Йемена подозревается в покупке престижной жилой площади на средства, которые были добыты путем хищения из госбюджета. Объекты недвижимости приобрели у Елисейских полей и вблизи Триумфальной арки, пишет Федеральное агентство новостей.

По данным издания Liberation, для операций с недвижимостью специально создали компанию, одним из руководителей которой стал сын экс-президента Йемена Ахмед Али Абдулла Салех. Отмечается, что именно он открыл счет, на который из страны были перечислены 30 млн евро.

Расследование инициировали еще в прошлом году, когда швейцарские следователи обратились к коллегам из Франции после фиксации подозрительных переводов между Женевой и Парижем.