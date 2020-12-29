Басманный суд рассмотрит материалы по делу экс-схиигумена Сергия

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении Николая Романова в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении Николая Романова в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следственный комитет России обвиняет бывшего схимонаха Среднеуральского женского монастыря Сергия в склонении к самоубийству, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.