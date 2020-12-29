Попова сообщила об усилении рабочих бригад на новогодние праздники

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, система полностью готова, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, система полностью готова, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Все 111 лабораторий вместе с пунктами бюджетных учреждений здравоохранения будут бесперебойно работать в праздничные дни. Усилены бригады оперативных сотрудников и тех, кто будет работать в лаборатории.

Попова об этом рассказала на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по противодействию COVID-19. Все данные об инфекции размещены на сайте стопкоронавирус.рф.