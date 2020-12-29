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15:27   29 Декабря 2020
Общество

Попова сообщила об усилении рабочих бригад на новогодние праздники

Попова сообщила об усилении рабочих бригад на новогодние праздники

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, система полностью готова, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Все 111 лабораторий вместе с пунктами бюджетных учреждений здравоохранения будут бесперебойно работать в праздничные дни. Усилены бригады оперативных сотрудников и тех, кто будет работать в лаборатории.

Попова об этом рассказала на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по противодействию COVID-19. Все данные об инфекции размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

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#роспотребнадзор #попова #коронавир

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