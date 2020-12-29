Минпромторг сообщил о начале добровольной маркировки молока с 20 января

Добровольная маркировка молочной продукции начнется в России с 20 января 2021 года, сообщается на официальном сайте Минпромторга.

Добровольная маркировка молочной продукции начнется в России с 20 января 2021 года, сообщается на официальном сайте Минпромторга.

Обязательной маркировка станет позже. Все требования будут вводить постепенно. Так, с 1 июня 2021 года надо будет маркировать сыры и мороженое, с 1 сентября — молочную продукцию со сроком годности выше 40 суток, а с 1 декабря — продукцию со сроком годности 40 суток и меньше.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, окончательный этап требований состоится 1 декабря 2023 года. С данной даты будет введена обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.