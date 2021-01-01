Главные события 2021 года: Олимпиада в Токио, Чемпионат Европы, Экспо-2020

Если пандемия коронавируса отступит, то в 2021 году скучать не придется.

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни. По всему миру в 2020 году были отменены крупнейшие спортивные и зрелищные мероприятия, ежегодные форумы и деловые встречи. На 2021 год пришлось перенести Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, Евровидение, Экспо, Международный экономический форум и другие важные события.

«Политика Сегодня» рассказывает о главных событиях 2021-го.

Евровидение

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020-м году должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Страна в пятый раз принимает мероприятие. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру его отменили.

В музыкальном состязании будет участвовать 41 страна. Планировалось, что от России на «Евровидение-2020» поедет петербургская группа Little Big, известная во всем мире. Их музыкальный клип на конкурсную песню Uno стал самым популярным на официальном YouTube-канале «Евровидения», набрав более 134 миллионов просмотров.

Сами участники признаются, что в 2021 году попробуют свои силы вновь, отправив на конкурс несколько песен.

ПМЭФ

Коронавирус впервые в истории заставил отменить Петербургский международный экономический форум. Его проводили ежегодно с 1997 года. Мероприятие должно был пройти с 3 по 6 июня, об его отмене стало известно 5 марта. Организаторы сообщили, что форум обязательно состоится в 2021, но конкретные даты пока пока не объявлены.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

Финал «Мисс Россия-2020»

Объявление победительницы конкурса красоты «Мисс Россия-2020» перенесли на весну 2021 года. Конкурс был запланирован на осень, но его переносили дважды в 2020 году.

Как объяснила генеральный директор мероприятия Анастасия Беляк, в сложившихся обстоятельствах нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть конкурс офлайн. Она также добавила, что карантин не помешал проведению кастинга: заявок было даже больше, чем в обычные годы.

В 2019 году конкурс «Мисс Россия» выиграла Алина Санько из Азова.

Евро-2020

Главным событием грядущего года для любителей футбола станет перенесенный Евро-2020, название которого решили не менять. Турнир состоится в нескольких европейских городах, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Новый, более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не повлияет на спортивное мероприятие, уверен бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Я не думаю, что что-то будет отменено. У нас сейчас перерыв до марта, а к этому времени, я думаю, что ситуация в мире в целом и в России изменится», — сказал парламентарий в комментарии "Политике Сегодня".

Сборная России выступит в одной группе со сборными Дании, Финляндии и Бельгии. Два матча российская сборная проведет в Петербурге, а с датчанами встретится в Копенгагене.

Олимпиада в Токио

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования были перенесены на год — они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» тоже решили сохранить.

Ожидается, что всемирный спортивный праздник соберет более 11 тысяч атлетов из 206 стран. На этой Олимпиаде будут впервые введены новые дисциплины — уличный баскетбол (стритбол), bmx-фристайл.

Россиянам придется выступать в Токио в нейтральном статусе, без гимна и флага РФ. Такие санкции ввел исполком WADA из-за допингового скандала. Остается открытым вопрос по российским легкоатлетам — пока они не могут выступать на международных соревнованиях даже под олимпийским флагом.

Экспо-2020

Всемирная выставка «Экспо-2020», на проведение которой претендовала и Россия (Екатеринбург), должна была пройти в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 октября 2020 по10 апреля 2021 года. Пандемия перенесла грандиозное события на 1 октября 2021 — 31 марта 2022 года.

Тема форума — «Соединяя умы, создаем будущее» с топиками «Устойчивость, мобильность и возможности». На выставке традиционно будут обсуждать проблемы мирового развития и пути их преодоления. Ожидается, что 192 страны-участницы представят свои проекты-исследования в области науки и современных технологий.

По данным экспертов, выставку посетят более 25 миллионов человек, что означает для Дубая переход на новый статус среди других современных мегаполисов.

Международный культурный форум

IX Санкт-Петербургский Международный культурный форум планировался с 12 по 14 ноября. Министерство культуры 8 октября приняло решение об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса. Форум решили не переносить в онлайн, поскольку, как отметили в ведомстве, такой формат не будет достаточно эффективным для международного диалога.

В 2021 году форум состоится 11—13 ноября.