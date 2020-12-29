Умер легендарный французский модельер Пьер Карден

Законодатель моды haute couture Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет.

Законодатель моды haute couture Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет.

Смерть знаменитого кутюрье подтвердили в местных СМИ. В частности, о трагическом известии сообщило агентство France Press со ссылкой на родственников Кардена.

По словам источника, близкого к семье покойного, модельер умер на 99 году жизни в одной из больниц в пригороде Парижа. Пьер Карден — признанный мировой кутюрье, дизайнер высокой моды, а также создатель одноименного парфюмерного бренда Pierre Cardin.

Прославленный модельер родился в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. В течение трех лет с 1947 года работал в ателье Кристиана Диора, а затем сам основал собственный дом мод.