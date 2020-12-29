Путин и Мишустин могут посетить КНР в 2021 году

Официальные визиты президента России Владимира Путина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Китай могут пройти в 2021 году.

Официальные визиты президента России Владимира Путина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Китай могут пройти в 2021 году.

Политики смогут приехать в КНР в случае нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Мы очень надеемся, что в новом году, если обстановка позволит, президент России будет первым иностранным лидером, который будет иметь возможность посетить Китай", — заявил представитель дипведомства.

Денисов рассказал о телефонном разговоре Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Также посол напомнил о переговорах между главами МИД двух государств Сергеем Лавровым и Ван И. В обоих разговорах они выразили надежду на возобновление контактов руководителей стран при благоприятной обстановке в мире, добавил он.

Ранее Центр экономических и деловых исследований из Великобритании опубликовал список стран, которые станут самыми экономически развитыми к 2023 году. Россия и Китай вошли в первую десятку, отметили в издании.