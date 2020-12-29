Спасатель раскрыл детали поисковой операции после крушения "Онеги"

Спасатель с судна "Освейское" рассказал, как ведется поисковая операция после крушения судна "Онега" в районе Новой Земли.

Спасатель с судна "Освейское" рассказал, как ведется поисковая операция после крушения судна "Онега" в районе Новой Земли.

Надежды найти уцелевших практически не осталось, однако поиски продолжаются, заявил он. В настоящий момент суда рассредоточились по квадрату. При этом судно "Войково" прекратило операцию по техническим причинам, отметил спасатель.

Власти Мурманской области объявили траур по погибшим в затонувшей "Онеге" морякам. Рыболовецкое судно потерпело крушение в акватории Баренцева моря. По одной из версий, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия.