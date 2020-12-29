В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сохраняется иммунитет после коронавируса

По словам Анны Поповой, после заболевания COVID-19 антитела сохраняются в течение шести месяцев.

Люди, переболевшие коронавирусом, сохраняют иммунитет к COVID-19 в течение полугода. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что обе существующие российские вакцины должны давать привившемуся человеку защиту на аналогичный срок и больше.

«Шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизируется только тогда, когда примерно 60% населения страны привьются от COVID-19.

По состоянию на 29 декабря 2020 года в России зафиксировано 3 047 335 случаев заражения коронавирусом. В стране разработано две вакцины от коронавируса: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой из двух вакцин они хотят привиться.