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14:02   29 Декабря 2020
Армия

Лавров: стремление Турции поддерживать договоренности по НКР приветствуется Россией

Лавров: стремление Турции поддерживать договоренности по НКР приветствуется Россией

Москва приветствует стремление Анкары способствовать соблюдению договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Также министр отметил солидарность стран в том, что ситуация в Нагорно-Карабахской республике не должна использоваться для попыток попадания в регион иностранных наемников.

В ходе встречи в Сочи во вторник глава МИД и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсуждают деятельность российско-турецкого центра по прекращению огня в НКР, а также ряд вопросов в экономической, политической и культурной сферах. Заседание Совета сотрудничества высшего уровня сможет состоятся, когда позволят обстоятельства, отметил Лавров.

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#турция #мид #лавров #чавушоглу #нкр

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