Лавров: стремление Турции поддерживать договоренности по НКР приветствуется Россией

Москва приветствует стремление Анкары способствовать соблюдению договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Москва приветствует стремление Анкары способствовать соблюдению договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Также министр отметил солидарность стран в том, что ситуация в Нагорно-Карабахской республике не должна использоваться для попыток попадания в регион иностранных наемников.

В ходе встречи в Сочи во вторник глава МИД и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсуждают деятельность российско-турецкого центра по прекращению огня в НКР, а также ряд вопросов в экономической, политической и культурной сферах. Заседание Совета сотрудничества высшего уровня сможет состоятся, когда позволят обстоятельства, отметил Лавров.