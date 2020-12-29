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13:54   29 Декабря 2020
Политика

Поклонская назвала выступления экс-схиигумена Сергия опасными

Поклонская назвала выступления экс-схиигумена Сергия опасными

Дело о задержании бывшего схиигумена Сергия (Романова) должны изучать следствие, прокуратура и суд, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Парламентарий отреагировала на задержание экс-священнослужителя. Она осудила записи с его выступлениями в интернете. Ранее Поклонская называла Сергия своим духовником.

"То, что я видела в YouTube: умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно", — подчеркнула депутат.

Люди пытаются найти правильные способы веры, а слышат подобные проповеди, заявила парламентарий. Выступления такого рода еще больше вводят в депрессивное состояние, заключила Поклонская.

Ранее Сергия обвинили в "склонении к самоубийству" десяти монахинь. Ему грозит тюремный срок, подчеркнули в издании.

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#интернет #наталья поклонская #сергий

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