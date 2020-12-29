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13:50   29 Декабря 2020
Происшествия

Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Барцица

Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Барцица

Основным подозреваемым по резонансному делу стал директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

Наказанием за неоднократные хищения и мошеннические действия в структуре учебного заведения для Барцица станет заключение под стражу, сообщает источник ТАСС.

Еще одна фигурантка дела — декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина — помещена под домашний арест. Ранее стало известно, что силовики пресекли мошенническую деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала РАНХиГС. Злоумышленники соорудили преступную схему, с помощью которой получали деньги за счет необоснованного начисления сотрудникам дополнительной заработной платы.

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