Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Барцица

Основным подозреваемым по резонансному делу стал директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

Основным подозреваемым по резонансному делу стал директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

Наказанием за неоднократные хищения и мошеннические действия в структуре учебного заведения для Барцица станет заключение под стражу, сообщает источник ТАСС.

Еще одна фигурантка дела — декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина — помещена под домашний арест. Ранее стало известно, что силовики пресекли мошенническую деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала РАНХиГС. Злоумышленники соорудили преступную схему, с помощью которой получали деньги за счет необоснованного начисления сотрудникам дополнительной заработной платы.