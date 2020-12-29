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13:41   29 Декабря 2020
Общество

Мурашко отметил положительную динамику по COVID-19 в ряде регионов РФ

Мурашко отметил положительную динамику по COVID-19 в ряде регионов РФ

Паспорт вакцинированного от COVID-19 гражданина РФ может появиться на официальном портале "Госуслуги", заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства положительно оценил ситуацию с пандемией коронавируса в ряде российских регионов. В их число вошли Псков, Киров, Тамбов, Калмыкия и Ненецкий округ. Также он анонсировал появление паспорта вакцинированного от COVID-19 на сайте госуслуг.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются в ежедневном режиме.

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#коронавирус #Мурашко #covid19

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