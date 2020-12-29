Россия ввела запрет на въезд немецких силовиков

МИД РФ сообщил, что данная мера — ответ Берлину на введенный в октябре пакет санкций в отношении России.

МИД РФ сообщил, что данная мера — ответ Берлину на введенный в октябре пакет санкций в отношении России.

Москва расширила "черный" список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. В частности, под санкции попали руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур. В ведомстве отметили, что это ответ на деструктивные действия властей ФРГ в отношении расследования дела о взломе компьютерных сетей немецкого бундестага в 2015 году, в котором увидели "русский след".

"Российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения", — заявили в МИД РФ.

Дипломаты также отметили, что в случае возникновения претензий со стороны Берлина и введения каких-либо дополнительных санкций Москва оставляет за собой право на контраргументы.