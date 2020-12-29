Номер 122 внесут в федеральный перечень номеров экстренных служб РФ

Экстренный номер 122 вскоре войдет в список номеров экстренных служб. Такое решение во вторник вынес глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Экстренный номер 122 вскоре войдет в список номеров экстренных служб. Такое решение во вторник вынес глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Просьбу внести 122 в список федеральный список номеров экстренных служб 29 декабря озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках заседания президиума совета по противодействию распространению COVID-19. Российский премьер Михаил Мишустин согласился с необходимостью реализации такой инициативы и вынес соответствующее решение.