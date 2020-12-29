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13:34   29 Декабря 2020
Общество

Номер 122 внесут в федеральный перечень номеров экстренных служб РФ

Номер 122 внесут в федеральный перечень номеров экстренных служб РФ

Экстренный номер 122 вскоре войдет в список номеров экстренных служб. Такое решение во вторник вынес глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Просьбу внести 122 в список федеральный список номеров экстренных служб 29 декабря озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках заседания президиума совета по противодействию распространению COVID-19. Российский премьер Михаил Мишустин согласился с необходимостью реализации такой инициативы и вынес соответствующее решение.

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#122 #мишустин #экстренные службы

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