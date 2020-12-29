Главред: украинцам придется терпеть ради европейской мечты

Украине в 2021 году предстоит выплатить 16 миллиардов долларов государственного долга – очевидно неподъемную сумму для находящейся в глубоком кризисе страны. Но «западные партнеры» не спешат протягивать Киеву руку помощи.

Украине в 2021 году предстоит выплатить 16 миллиардов долларов государственного долга – очевидно неподъемную сумму для находящейся в глубоком кризисе страны. Но «западные партнеры» не спешат протягивать Киеву руку помощи.

Об этом пишет украинское издание «Главред». Автор материала искренне недоумевает, почему кредиторы просто не простят долги стране-банкроту, ведь это очень помогло бы украинской экономике.

«Почему не спишут хотя бы часть долга? Какие-то 10 дополнительных «ярдов» в год реально дадут вздохнуть украинской экономике и кардинально улучшат ситуацию во многих сферах», — говорится в статье.

При этом автор предполагает, что Запад именно поэтому и не списывает Украине ее долги – для того, чтобы страна продолжала стоять на коленях, вымаливая у «партнеров» новый кредит. Чтобы украинские власти оставались «послушными и ласковыми», чтобы продолжали делать то, что им велят и «не дергались».

«Внешнее управление — это не пряник, а прежде всего палка. Так просто надежнее. А украинцы потерпят ради такой светлой европейской мечты, терпеть тут не впервой», — заключает автор материала.

Напомним, накануне, 28 декабря, издание «Украина.ру» сообщило со ссылкой на сайт украинского Минфина, что за ноябрь 2020 года государственный долг страны вырос на 1, 2% в долларовом эквиваленте и составил 84,24 миллиарда долларов. В национальной валюте сумма госдолга Украины выглядит еще более внушительной – 2,398 триллиона гривен.

По словам главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, каждая седьмая гривны доходов государственного бюджета направляется на погашение этого долга. С начала 2020 года Украина отдала на обслуживание госдолга 12,6 миллиарда долларов.