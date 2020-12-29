Кассиров, курьеров и медиков назвали самыми востребованными «новогодними» профессиями

Россияне назвали самые востребованные профессии в новогодние праздники. В список попали продавцы, курьеры и медицинские работники. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Россияне назвали самые востребованные профессии в новогодние праздники. В список попали продавцы, курьеры и медицинские работники. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

По мнению 42% участников опроса, самыми востребованными профессиями на новогодних праздниках станут специальности продавцов и кассиров. На втором месте оказались курьеры. 36% россиян считают, что популярность услуг доставки на праздниках вырастет.

Чуть меньше опрошенных (34%) отметили востребованность медицинских работников, а акже значимость доступности медуслуг в целом.

При этом 30% респондентов предполагают, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей. По мнению 23% опрошенных, популярность вырастет у аниматоров. Еще 15% россиян сочли востребованной в праздники специальность парикмахера, 13% — повара или кондитера, по 5% — официанта и уборщика.

В варианте «Другое» участники опроса указали профессии полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.

В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.