Моргенштерн сможет выступать на Украине благодаря СБУ

Популярный российский рэпер Моргенштерн получил разрешение на проведение концертов в Незалежной. Такое решение приняли в Службе безопасности Украины (СБУ).

Популярный российский рэпер Моргенштерн получил разрешение на проведение концертов в Незалежной. Такое решение приняли в Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ провела проверку известного рэпера на предмет нарушения законов страны. В ведомстве решили, что нет причин для запрета на въезд в Незалежную. Организаторы концертов получили ответ от сотрудников СБУ. Однако проверка в отношении россиян может повториться в любое время, говорится в сообщении ведомства.

Исполнитель собирается провести три концерта летом в 2021 году на территории Украины. Моргенштерн планирует выступить в Киеве, Харькове и в Запорожье.