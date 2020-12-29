Экс-глава Харькова рассказал, кто управляет Украиной

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин оценил влияние США на принятие решений украинскими политическими деятелями.

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин оценил влияние США на принятие решений украинскими политическими деятелями.

По его словам, управление Украиной происходит прямо из американского посольства в стране.

"Им надо что-то продавить. Они вызывают к себе украинского министра, дают указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию", — сказал он.

По мнению бывшего мэра, временный поверенный в делах США многократно превосходит президента Украины Владимира Зеленского в вопросе влияния и возможностей.

"В Киеве сегодня находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине", — сказал он.

Ранее стало известно, что американские дипломаты остались довольны результатами выборов в Верховную раду Украины.