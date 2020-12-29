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13:09   29 Декабря 2020
Политика

Экс-глава Харькова рассказал, кто управляет Украиной

Экс-глава Харькова рассказал, кто управляет Украиной

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин оценил влияние США на принятие решений украинскими политическими деятелями.

По его словам, управление Украиной происходит прямо из американского посольства в стране.

"Им надо что-то продавить. Они вызывают к себе украинского министра, дают указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию", — сказал он.

По мнению бывшего мэра, временный поверенный в делах США многократно превосходит президента Украины Владимира Зеленского в вопросе влияния и возможностей.

"В Киеве сегодня находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине", — сказал он.

Ранее стало известно, что американские дипломаты остались довольны результатами выборов в Верховную раду Украины.

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#сша #украина #посольство

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