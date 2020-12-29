«Спутник V» или «ЭпиВакКорона»? Вирусолог рассказал, чем привиться россиянам

Вакцины имеют одно отличие, которое может повлиять на формирование антител в организме человека.

На сегодняшний день в России зарегистрированы и прошли все клинические испытания две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработанный в Центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (от новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»).

В первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой из двух вакцин они хотят привиться. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наверное, это [выбор между двумя вакцинами] не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет. <…> У них [россиян] уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина ["ЭпиВакКорона"] в небольших партиях – порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве», — заявила Голикова.

Таким образом, скоро перед каждым россиянином встанет выбор: какой из двух вакцин привиться? Обе созданы для единственной цели — борьбы с вирусом COVID-19, но разрабатывали их по-разному, объясняет ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

Прежде всего необходимо понять, как работает любая вакцина. Этот медицинский препарат вводится в тело человека и помогает организму выработать иммунитет к определенному антигену. Говоря проще, любая вакцина создает своеобразный «портрет врага», по которому организм в будущем будет выявлять нежелательные элементы и избавляться от них.

Доставленный в тело человека искусственный вирус проходит один цикл размножения и формирует белки, ответственные за распознавание враждебных заболеваний. Здесь и кроется разница между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»: первая вакцина создает для организма человека более полный «портрет» COVID-19, так как несет в себе безопасную частицу коронавируса. Вакцина от центра «Вектор» полностью синтетическая, в ней нет «натуральных образцов», подчеркивает Чепурнов:

«На "Векторе" сделали так называемую пептидную вакцину. Она создана из мелких белков, которые лишь "напоминают" портрет коронавируса. Эта вакцина у меня вызывает сомнения, потому что мелкие белки иногда не вызывают реакции иммунной системы. Она их просто не распознает. Грубо говоря, вакцина может элементарно не сработать. "Спутник V" формирует более конкретные белки за счет тех фрагментов коронавируса, которые в него встроили».

«ЭпиВакКорону» можно отнести к «неживым» вакцинам, которые дают менее стойкий отпор вирусам и инфекциям. «Спутник V» же наоборот — «живая» вакцина, несущая в себе образец COVID-19. Он безопасен для организма человека, при этом помогает ему выработать антитела, обратил внимание эксперт.

«На сегодняшний день проблем со "Спутником V" я вижу меньше, потому что провакцинировано большое количество людей. Причем людей довольно известных и значимых. А по разработке "Вектора" хотелось бы увидеть больше научных публикаций и конкретных цифр. Вакцина от центра Гамалеи мне видится более подготовленной», — заключил Чепурнов.

Справка ПС

«Спутник V» — это первая в мире вакцина от коронавируса, которую разработали в России. О ее регистрации 11 августа 2020 года объявил президент Владимир Путин. В списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов.

Вакцинация от коронавируса в России уже идет полным ходом. «Спутником V» уже привился мэр Москвы Сергей Собянин, 12 сенаторов из Совета Федерации РФ, американский режиссер Оливер Стоун, глава Красноярского края Александр Усс, сын венесуэльского президента Николаса Мадуро Герра и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

По состоянию на 29 декабря 2020 года в России зафиксировано 3 047 335 случаев заражения коронавирусом.