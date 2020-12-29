Евро-2020 покажет коронавирусу красную карточку в наступающем году

Новый штамм коронавируса не помешает проведению отложенного чемпионата Европы по футболу, считает экс-глава исполкома РФС Игорь Лебедев.

Новый, более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не повлияет на чемпионат Европы по футболу, который должен состояться летом 2021 года в нескольких европейских городах, включая Петербург. Об этом «Политике Сегодня» заявил бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Я не думаю, что что-то будет отменено, — говорит Лебедев. — У нас сейчас перерыв до марта, а к этому времени, я думаю, что ситуация в мире в целом и в России изменится. Мы даже в осенний период не прерывали чемпионат и не делали запрета на посещение болельщиков. Только в единичных субъектах РФ ближе к декабрю ввели ограничения на болельщиков».

Напомним, ЧЕ-2020 должен был пройти в июне-июле. Но из-за пандемии его перенесли на год. В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новая мутация на 70% заразнее, чем «привычный» SARS-CoV-2. Однако пока нет данных о том, что болезнь проходит тяжелее. После заявления Лондона почти два десятка стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Тем не менее мутировавший вирус уже обнаружили почти во всех странах Европы, а также в Японии и Австралии.

Игорь Лебедев, впрочем, заметил, что вирусы приходят и уходят, а футбол был, есть и останется самым популярным видом спорта в мире.

«Таких вызовов у нас будет еще десяток. Мы через мутации вируса проходили не раз: птичий грипп, свиной грипп, теперь коронавирус. Сейчас новый штамм из Британии. Та часть людей, которая хочет, сделает прививку и успокоится. Та часть, которая не хочет прививаться, просто переболеет и забудет», — заключил депутат.

Матчи чемпионата Европы по футболу должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России — в одной группе со сборными Дании, Финляндии и Бельгии. Два матча российская сборная проведет в Петербурге, а с датчанами встретится в Копенгагене.